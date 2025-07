Wimbledon, Sinner in semifinale: Shelton battuto in 3 set. Cobolli-Djokovic 7-6 – La diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon. Oggi l'azzurro numero 1 del mondo nei quarti di finale batte lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 10, per 7-6 (7-2), 6-4, 6-4. Sinner per la prima volta approda in semifinale nello Slam londinese. Nell'altro match di oggi, Flavio Cobolli ha vinto invece il primo set contro Novak Djokovic al tie-break. La semifinale è in programma venerdì.