25.2 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wta Montreal, favola Mboko: elimina le migliori e vince il torneo da wild card. Sarà testa di serie agli Us Open

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Victoria Mboko vince il Wta 1000 di Montreal e stupisce il mondo del tennis con la sua prima vittoria nel circuito a 18 anni, da wild card e numero 85 del ranking. La giovane canadese si è assicurata così, battendo l’ex numero uno al mondo Naomi Osaka ( 2-6 6-4 6-1 il punteggio), anche un posto come testa di serie nel prossimo Us Open. Non malissimo, considerando che solo pochi mesi fa occupava la posizione 350 del ranking. Lo sport regala anche queste storie.  Ma chi è Victoria Mboko? Nata a Charlotte, Stati Uniti, nel 2006, Victoria ha origini congolesi ed è cresciuta in Canada. In questa stagione sta venendo fuori alla grande, visto che il successo contro Osaka rappresenta la vittoria numero 53. Non solo. Il percorso netto di Montreal l’ha portata a battere giocatrici di prima fascia come Gauff, Rybakina, Osaka e Keys. Risultati che le hanno regalato la posizione numero 24 nel ranking, ma anche un posto agli Us Open al via tra pochi giorni. Un torneo in cui, a questo punto, può essere considerata anche più di una mina vagante.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.2 ° C
26.4 °
23.7 °
65 %
0.7kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °
Mar
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)Eugenio Giani (12)Pisa Sporting Club (10)polizia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati