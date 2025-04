Wta Stoccarda, Paolini vola ai quarti: Niemeier eliminata

(Adnkronos) – Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del torneo Wta 500 di Stoccarda. La toscana, numero 6 del mondo e quinta testa di serie, supera la tedesca Jule Niemeier, numero 121 del ranking Wta e in gara grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-1, 7-5 in un’ora e 26 minuti. “Oggi è stata davvero dura, lei ha giocato molto bene, il suo servizio e il suo diritto sono incredibili – ha commentato a caldo la 29enne di Bagni di Lucca -. Il secondo set è stato insidioso, per due volte sono andata avanti di un break ma è riuscita a controbrekkarmi: quindi sono felice per questa vittoria. Continuavo a ripetermi che dovevo restare concentrata, lei stava giocando e soprattutto servendo molto bene. Cercavo di mettere in campo più prime possibili perché appena servivo la seconda lei provava a ‘uccidermi’. E’ stata davvero dura”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)