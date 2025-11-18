13 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

X down oggi, problemi 18 novembre: il messaggio sul social

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Problemi su X oggi, 18 novembre 2025. Il social network, ex Twitter, è alle prese con anomalie segnalate dagli utenti sin dalla mattinata. I problemi, in particolare, si evidenziano quando si prova a pubblicare un post. Nel momento della pubblicazione, compare il messaggio ‘Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti. Riproviamo’. Complicato, contemporaneamente, visualizzare il feed di altri utenti. Quando si prova a consultare i messaggi di altre persone, anche in questo caso ‘qualcosa è andato storto’. 

La giornata è caratterizzata da problemi diffusi online. Spicca, in questo quadro, il down di CloudFlare, servizio che gestisce il traffico per un’enorme quantità di siti. I problemi di CloudFlare e di X, tra gli altri, sono stati evidenziati in mattinata dall’impennata di segnalazioni sul sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete e che a tratti risulta inaccessibile. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13 ° C
13.8 °
10.8 °
64 %
8.1kmh
40 %
Mar
11 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
11 °
Sab
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1612)ultimora (1516)sport (56)demografica (40)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati