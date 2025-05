X Factor 2025, confermati in giuria Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia

(Adnkronos) –

Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia – a quanto apprende l’Adnkronos – torneranno da giurati nella prossima stagione di ‘X Factor’. Con Manuel Agnelli ancora in forse, poco convinto di voler ripetere ancora l’esperienza dietro alla scrivania dei coach-giurati, è partita la ricerca da parte di Sky del quarto eventuale giurato nel caso la trattativa in corso con Agnelli non andasse a buon fine. I provini per cercare il nuovo giudice sarebbero già in corso da giorni ma i nomi rimangono top secret anche per non esporre inutilmente chi non dovesse essere scelto. Solo qualche giorno fa invece la conferma ufficiale che Giorgia tornerà alla conduzione dell’edizione 2025 dello show. “Sto studiando come una matta”, ha detto all’Adnkronos. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)