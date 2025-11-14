X Factor, scintille tra Lauro e Iezzi: “Stai facendo una figuraccia”

12 C
(Adnkronos) – Scintille tra Achille Lauro e Paola Iezzi a X Factor. Nel corso della quarta puntata andata in onda ieri, giovedì 13 novembre, si è generato un dibattito tra i due coach riguardo al concorrente Viscardi, guidato da Iezzi, che ha portato sul palco il brano ‘Il cielo in una stanza’ rivisitato in versione jazz.  

Una scelta stilistica non condivisa da Lauro: “Amo Viscardi e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato”, sottolineando come la reinterpretazione ha “svuotato il sentimento di questa canzone”.  

Iezzi rimane ferma della sua idea e attacca il collega: “Era un mio desiderio portarla così. È una reazione così ignorante. Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video”.  

Jake La Furia è entrato nel dibattito prendendo le difese di Achille Lauro. Francesco Gabbani, invece, ha dato supporto a Paola Iezzi: “Questa è una versione dichiaratamente jazz, è una rivisitazione credibile”. 

