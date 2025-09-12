X Factor, siparietto tra Achille Lauro e la concorrente: “Mi stai mettendo nei casini?”

26.7 C
Firenze
venerdì 12 Settembre 2025
Achille Lauro si è reso protagonista di un gossip esploso durante la prima puntata di X Factor, andata in onda ieri, giovedì 11 settembre. Tutto è accaduto nel corso delle audizioni, quando sul palco è arrivata Virginia, giovane concorrente del talent show, che ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata.  “Ci siamo già visti a una serata”, ha esordito Virginia prima di cominciare la sua esibizione, attirando subito la curiosità di Achille Lauro e degli altri giudici, in particolare di Paola Iezzi e Jake La Furia.   “Siamo sicuri che non mi stai per mettere nei casini vero?”, ha replicato Lauro colto di sorpresa. Virginia ha poi chiarito di aver incontrato l’artista in occasione di un suo concerto: “Ci siamo incrociati, ma neanche troppo… mi sono fermata a parlare con Boss Doms ma non c’è stato niente…”. Lauro rassicurato ha commentato: “La storia non ha valore, mi sono salvato allora”. Pronta, la replica ironica della ragazza: “Ti sei salvato in corner, ma c’è ancora tempo”.    —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

