X Factor, stasera 30 ottobre secondo ‘Live Show’: Emma superospite

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 30 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su Now arriva il secondo Live Show di ‘X Factor 2025′. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell”X Factor Arena’. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance degli artisti in gara e i confronti tra i giudici al tavolo.

Meccanismo classico per questa seconda puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i concorrenti verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo. Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti: Lauro, che la scorsa settimana ha perso uno dei tre componenti della propria squadra, la band dei Coppers Jitters, ha scelto due brani molto conosciuti per i suoi artisti: per Layana ‘Amandoti’ dei Cccp – Fedeli Alla Linea e per eroCaddeo ‘Sere Nere’ di Tiziano Ferro.

Tre super hit contemporanee per i cantanti di Francesco Gabbani: tellynonpiangere canterà ‘Abissale’ di Tananai; PierC si esibirà in ‘Locked Out Of Heave’ di Bruno Mars; Michelle interpreterà “Next To Me” degli Imagine Dragons. Jake La Furia ha scelto di proseguire i percorsi dei suoi artisti con tre brani che li rispecchiano: per Amanda c’è ‘No Time To Die’ di Billie Eilish; per Tomasi ‘Kurt Cobain’ di Brunori Sas; per Delia ‘Pink Soldiers’ di 23 rivista in una chiave del tutto originale. Paola Iezzi ha la possibilità, con la sua squadra, di spaziare tra generi e sfumature: Viscardi interpreterà ‘Virtual Insanity’ dei Jamiroquai; Mayu proporrà il pop di ‘Unconditionally’ di Katy Perry; rob proporrà ‘Ti sento’ dei Matia Bazar.

Ospite d’eccezione di questo secondo Live sarà Emma, che torna a ‘X Factor’ per presentare l’inizio della sua nuova fase artistica anticipato dal nuovo singolo ‘Brutta Storia’, brano che unisce un sound pop contemporaneo a una forte impronta cantautorale, esaltando la sua rinnovata vocalità e la forza interpretativa che da sempre la contraddistinguono. Sul palco dell”X Factor Arena’, Emma, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, parlerà anche dei due grandi live che la attendono per l’estate 2026, agli Ippodromi di Roma (2 luglio – Ippodromo delle Capannelle) e Milano (9 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

