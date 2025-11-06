10.9 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

X Factor, stasera 6 novembre: terzo live a tema ‘Back to the 90s’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo due serate cariche di emozioni, X Factor 2025 è pronto a riaccendere l’Arena stasera, giovedì 6 novembre, con il terzo Live Show, in diretta su Sky e in streaming su Now. Il tema della serata sarà un omaggio a un decennio che ha segnato la cultura pop: Back to the 90s. Un viaggio musicale tra hit indimenticabili, icone generazionali e brani che ancora oggi fanno cantare a squarciagola. 

A condurre la serata sarà ancora una volta Giorgia, presenza elegante e carismatica, pronta a guidare il pubblico e i concorrenti in una puntata che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si confronteranno in due manche, al termine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale per evitare l’eliminazione. 

Le assegnazioni sono un tuffo nei classici degli anni ’90. Achille Lauro punta sull’intensità con Layana che interpreterà Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini e eroCaddeo con Uomini soli dei Pooh, due brani che richiedono grande profondità emotiva e presenza scenica. 

Francesco Gabbani affida ai suoi tre artisti dei veri e propri inni generazionali: tellynonpiangere canterà Qualcosa di grande dei Lùnapop, PierC si cimenterà con la power ballad I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, mentre Michelle porterà sul palco Torn di Natalie Imbruglia. 

Jake La Furia propone due sfide affascinanti: Tomasi affronterà Don’t Look Back In Anger degli Oasis, mentre Delia offrirà una rilettura personale di Dolcenera di Fabrizio De André, brano intenso e poetico. 

Paola Iezzi spazia tra generi e messaggi: Viscardi interpreterà Black or White di Michael Jackson, Mayu si confronterà con One degli U2, e rob darà voce a What’s Up? delle 4 Non Blondes, simbolo di libertà e vulnerabilità. 

Ospite della serata sarà Tommaso Paradiso, attualmente in vetta alle classifiche con il singolo Lasciamene un po’. Il cantautore presenterà il suo nuovo album Casa Paradiso, in uscita il 28 novembre, e anticiperà il tour nei palasport previsto per la primavera 2026. 

L’Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio, racconterà il dietro le quinte della puntata con interviste e momenti esclusivi. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.9 ° C
11.7 °
9 °
73 %
1kmh
17 %
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1438)ultimora (1337)sport (63)demografica (38)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati