Yamal, ‘imprevisto’ social: parte la diretta e riprende Szczesny mentre fuma

(Adnkronos) – Il Barcellona festeggia dopo il successo in Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid, a Gedda. E durante i festeggiamenti, spunta un imprevisto per colpa di… Lamine Yamal. Il fuoriclasse spagnolo ha mostrato, come spesso accade nell’era dei social network, i festeggiamenti della squadra sul proprio profilo Instagram. Come? Con una diretta dagli spogliatoi, salutando i tifosi e rispondendo ad alcune domande sul trionfo. Mentre stava riprendendo i compagni di squadra, l’inquadratura si è però fermata a un certo punto su Wojciech Szczesny.

Il portiere stava però fumando e Yamal, dopo essersi accorto della cosa, ha spostato subito il video su di sé: “Questo non posso riprenderlo” il commento, chiudendo poi la diretta per evitare che le immagini diventassero virali. Non ci è riuscito.

