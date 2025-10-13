23.9 C
Yamal, offerta choc dall’Arabia: 400 milioni per convincere il Barcellona

(Adnkronos) –
Lamine Yamal in Arabia Saudita? L’Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare un’offerta choc da 400 milioni di euro per strappare il fuoriclasse spagnolo al Barcellona. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e riporta della volontà del club saudita, che tra gli altri conta anche gli ex Serie A Kalidou Koluibaly e Sergej Milinkovic-Savic, di portare Yamal in Medio Oriente. 

Se confermato si tratterebbe di un trasferimento record: mai nessun giocatore è stato pagato tanto. Yamal, 18 anni, ha da poco rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2031 e può contare su uno stipendio ‘dorato’ da 21 milioni di euro, ma che aumenterebbe in Arabia, con l’Al Hilal pronto a offrigli un accordo di sette anni. 

Sebbene il Barcellona abbia fin qui rigettato in partenza ogni tentativo di dialogo per il suo talento, potrebbe vacillare di fronte a un’offerta del genere, che permetterebbe di sistemare anche i conti del club blaugrana, che da anni vive difficoltà economiche. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

