venerdì 29 Agosto 2025
Yemen, media: primo ministro Houthi ucciso in raid Israele a Sana’a

Ultima ora
(Adnkronos) – Il primo ministro dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, Ahmed al-Rahawi, è stato ucciso ieri in un appartamento a Sana’a durante gli attacchi israeliani. Lo riferisce il canale yemenita Al-Jumhuriya. Secondo il quotidiano Aden Al-Ghad, Rahawi è stato ucciso insieme ad alcuni dei suoi compagni. Dai resoconti dei media yemeniti, sembrerebbe che si sia trattato di un attacco separato da quello di ieri, nel quale Israele avrebbe preso di mira 10 ministri senior degli Houthi, tra cui il ministro della Difesa, mentre si erano radunati in un luogo fuori Sana’a per ascoltare un discorso programmato dal leader del gruppo, Abdul Malik al-Houthi. Le Idf hanno detto di aver colpito un “obiettivo militare” degli Houthi nella capitale yemenita Sana’a. Secondo il notiziario qatariota Al Araby, gli attacchi israeliani hanno preso di mira alti funzionari degli Houthi. Dopo l’attacco, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che “chiunque alzi una mano contro Israele la perderà”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

