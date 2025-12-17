11.2 C
Zalone e l’ode alla prostata a reti unificate Mediaset

(Adnkronos) – Checco Zalone ha lanciato la canzone sulla prostata a reti unificate Mediaset, svelando in anteprima un estratto del videoclip del brano incluso nel suo nuovo film ‘Buen Camino’, dal 25 dicembre nelle sale con Medusa Film. “E’ un dono a voi donne e alla pazienza che avete quando tu maschio hai la ‘prostata inflamada’”, dice Zalone nel videomessaggio trasmesso su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20. 

“Hai la prostata inflamada e non vi digo quanto ho pianto, e quell’urologo rideva mentre se sfilava il guanto”, canta Zalone un po’ in un italiano spagnoleggiante. E ancora: “Hai la prostata inflamada, la chicas stoy a dimenticar e con la prostata che duele manco ‘Pablo può escobar'”. Versi quelli di Zalone che si preparano a diventare un vero e proprio tormentone. 

