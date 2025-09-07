25.5 C
Zangrillo a Cernobbio: “A fine mese portale ‘Italia semplice’ per descrivere quanto fatto”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Alla fine di questo mese lanceremo il portale ‘Italia semplice’ che conterrà tutte le semplificazioni che abbiamo realizzato in questi tre anni, con una descrizione nel dettaglio di ognuna di esse, per dare l’oppiortunità a cittadini e imprese di avere a disposizione in maniera smart e semplice tutto quello che abbiamo fatto assieme a loro”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in collegamento con l’Adnkronos al forum Teha di Cernobbio. “Il tema della semplificazione – ha spiegato – deve aiutare il nostro Paese a crescere. Abbiamo il problema dei dazi che dobbiamo affrontare, ma abbiamo anche una serie di iniziative che possiamo realizzare anche senza dipendere dagli altri e una di queste è la semplificazione amministrativa”, ha ribadito Zangrillo. “La narrazione ricorrente che la Pa sia un ostacolo è vera, ma il mood sta cambiando. Stiamo lavorando seriamente sul tema della semplificazione e lo stiamo facendo assieme alle imprese”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in collegamento con l’Adnkronos al forum Teha di Cernobbio.  “L’approccio che abbiamo dato alla semplificazione amministrativa con il governo di centrodestra – afferma – non è un approccio autorefenziale: non la facciamo nel chiuso dei nostri uffici, ma la facciamo condividendola con i nostri utenti”, ha ribadito.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

