Zangrillo insultato a festa Pd, Meloni: “Abbassare i toni”

(Adnkronos) – Dopo gli scontri dell’ultima settimana tra il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e il Movimento Cinque Stelle e tra il ministro Ciriani e Italia Viva, il governo è tornato oggi a invitare ad “abbassare i toni” del dibattito politico. A farlo è stato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, dopo aver dato notizia di essere stato insultato alla festa del Pd di Torino nella serata di ieri, 13 settembre. Festa a cui “ho partecipato perché credo che il dialogo e il confronto siano le basi della nostra democrazia”, ha spiegato Zangrillo, e perché “discutere è il modo migliore per rafforzare la buona politica”.  Tuttavia la discussione, ha sottolineato, non ha avuto “nulla a che fare con il confronto civile” ed è “grave che un partito che si definisce democratico usi linguaggi violenti e ostili verso chi ha opinioni diverse”. Insomma, per Zangrillo “di fronte a questo clima avvelenato” è imperativo rispettare “le idee altrui” e fare politica “con responsabilità”. 
Tajani-Conte, botta e risposta. Il ministro: “M5S non può continuare a fomentare odio”
 Lo stesso invito è arrivato a stretto giro dalla premier Giorgia Meloni: “Esprimo la solidarietà mia personale e del Governo al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per gli insulti subiti mentre partecipava alla Festa del Pd di Torino. Il confronto politico, anche acceso, non deve mai trasformarsi in aggressione verbale o mancanza di rispetto. Serve da parte di tutti la responsabilità di abbassare i toni e di contribuire a un dibattito pubblico civile e costruttivo”. L’episodio non ha lasciato indifferenti neanche i rappresentati delle istituzioni parlamentari, che hanno manifestato solidarietà a Zangrillo con il presidente del Senato Ignazio La Russa a parlare “di ennesimo grave episodio di intolleranza nei confronti di chi ha idee politiche diverse” e il presidente della Camera Lorenzo Fontana a rimarcare che “il confronto politico deve sempre basarsi sul rispetto e sul dialogo civile”.  Non sono mancate reazioni di solidarietà e sdegno per l’accaduto da Forza Italia, partito di appartenenza del ministro. Siamo “sconcertati di fronte al fatto che, anche in quella sinistra per lunghi anni auto-investita sentinella di senso istituzionale, l’invettiva e l’intolleranza continuano a essere la cifra del confronto con gli avversari”, ha commentato Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia. Dello stesso avviso i capigruppo Maurizio Gasparri e Paolo Barelli per i quali “spiace prendere atto del fatto che un’occasione di confronto politico tra avversari scada in offese, aggressioni verbali e atteggiamenti intolleranti”. Con l’augurio che il Pd “abbia l’eleganza e il buonsenso di prendere le distanze da questi comportamenti irrispettosi”.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

