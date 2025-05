Zani, (Permasteelisa Group): “Nostro focus su circolarità sistemi di facciata”

(Adnkronos) – “Noi siamo facade contractor e facciamo progettazione, fabbricazione e installazione di sistemi di facciata. In questi ultimi quattro anni abbiamo iniziato a lavorare molto sugli aspetti di embodied carbon nei nostri sistemi e su come portare riduzioni significative nell’industria lavorando nell’ambito della circolarità. Stiamo sviluppando sistemi facili da disassemblare in futuro, concepiti per ridurre lo scarto e quindi i rifiuti, per poi riportarli in vita tra 20-25 anni”. Così Andrea Zani, Innovation Manager and Sustainability Lead di Permasteelisa Group, a margine del panel ‘Miniere urbane e cicli integrati: l’economia circolare entra nelle costruzioni’ dell’undicesima edizione di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (Tn) il 6 e 7 maggio. “Vediamo molto interesse nei Paesi del Nord, specialmente nel Regno Unito, Londra in testa, e potenzialmente anche a New York – spiega – dove ci sono molti progetti di grosse dimensioni che arrivano al periodo in cui devono essere riqualificati. È in questi contesti che si stanno esplorando modi per ridurre i rifiuti, portando i materiali di scarto a riciclo invece che in discarica. Da questo punto di vista, l’Italia si posiziona un po’ in ritardo rispetto al resto d’Europa ed il panorama internazionale, speriamo che ci si arrivi molto presto anche qui”. “Questa è la prima volta che siamo qui a Rebuild e siamo davvero entusiasti di poter conoscere diverse realtà che come noi ritengono importanti i temi di sostenibilità e circolarità e sono impegnate in grandi progetti” conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)