Zaniolo torna in Serie A: l’attaccante lascia il Galatasaray e va all’Udinese

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Nicolò Zaniolo torna in Serie A e vola all’Udinese. L’ex attaccante della Roma, nell’ultima stagione in prestito tra Atalanta e Fiorentina, ma di proprietà del Galatasaray, si prepara a tornare nel campionato italiano. Oggi, lunedì 1 settembre, nell’ultimo giorno di calciomercato, è stato definito il suo trasferimento dal club turco all’Udinese, squadra che nella seconda giornata di Serie A ha sbancato San Siro battendo l’Inter 2-1 e ora si prepara ad accogliere Zaniolo con la formula del prestito secco. Nella giornata di ieri, come rivelato in esclusiva dall’Adnkronos, l’attaccante era stato avvistato nel noto ristorante 10_11 dell’Hotel Portrait a Milano, a due passi dal centro della città. Cappellino nero, per non dare nell’occhio, e polo bianca: questo l’outfit scelto da Zaniolo, che in compagnia del procuratore Claudio Vigorelli è sbarcato in italia per spingere in prima persona per la chiusura della trattativa.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

