6.1 C
Firenze
giovedì 26 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Zannini, Cosmoprof cresce grazie a internazionalizzazione e innovazione

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Internazionalizzazione e innovazione sono i fattori chiave che continuano a sostenere la crescita di Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, giunta alla 57ª edizione e confermata come appuntamento imprescindibile per l’industria della bellezza. Lo ha dichiarato Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. Con oltre 3.000 espositori provenienti da 68 Paesi e visitatori attesi da circa 150 nazioni, Cosmoprof rafforza il proprio profilo globale e la capacità di attrarre operatori da tutto il mondo. 

Il settore cosmetico, ha sottolineato Zannini, si distingue per una costante capacità di innovazione, grazie agli investimenti in ricerca da parte delle aziende. In questo contesto, la fiera rappresenta un punto di riferimento e un trampolino di lancio per nuovi prodotti e tendenze. 

L’edizione 2026 si presenta completamente sold-out sul fronte espositori, con segnali positivi anche sul lato visitatori: “La risposta della biglietteria è stata molto buona – ha spiegato – e le attese restano positive nonostante un contesto economico complesso”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.1 ° C
7.3 °
4.6 °
85 %
7.2kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1180)ultimora (994)sport (95)Eurofocus (51)demografica (40)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati