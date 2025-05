Zazzaroni, Nicolussi Caviglia e il rigore: “Non ha fatto fallo apposta”

(Adnkronos) – Il rigore per la Juve è un “regalo”. Le parole di Ivan Zazzaroni a Pressing infiammano il dibattito dopo l’ultima giornata di campionato. La Juve vince 3-2 a Venezia e con il successo si assicura il quarto posto e la qualificazione alla Champions League. Nel post-partita, Zazzaroni analizza l’azione del rigore, con il fallo dell’ex bianconero Hans Nicolussi Caviglia ai danni di Francisco Conceicao. Tra una valutazione e l’altra, il giornalista usa il termine “regalo”, suscitando in particolare la reazione del collega Fabrizio Biasin che critica le esternazioni. Su X, le parole di Zazzaroni rimbalzano scatenando un putiferio. “Eccoci qua. Ieri notte a Pressing ho provato a spiegare quello che avevo visto e non escludo di essere stato involontariamente allusivo dopo che dall’alto è scesa la reprimenda biasinica. Sono un bolognese che si scalda in fretta. Non ho detto che Nicolussi l’abbia fatto apposta, ma ho – sì – parlato di “regalo” e in seguito di intervento improvvido e ingenuità enorme: difesa schierata e pallone inattaccabile”, scrive oggi Zazzaroni su Instagram. “Dell’onestà e serietà di Hans non dubito affatto, tuttavia per la sua condizione di ex l’episodio diventa cibo per maliziosi. Se l’ho ferito mi dispiace infinitamente, oltretutto durante la partita avevo appena detto ai miei collaboratori che mi era sembrato il migliore per distacco. Le offese dei tifosi da social non mi toccano, non querelo nessuno perché per natura sono portato a rispondere con dei vaffa diretti e a bloccare”, aggiunge. “Escludo i commenti – è il minimo – per silenziare l’ignoranza di qualcuno. Dimenticavo: situazione identica, ma a parti invertite, sai che casino… Buona giornata”, conclude. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)