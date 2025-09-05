19.8 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Zelensky a Cernobbio ringrazia l’Italia: “Ci prepariamo per fermare Russia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Grazie dell’invito e grazie dell’attenzione che prestate all’Ucraina, al nostro popolo, noi apprezziamo moltissimo il fatto che il popolo italiano supporti il nostri popolo”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha aperto il suo intervento in videoconferenza a Cernobbio per la 51esima edizione del Forum Ambrosetti, intitolata ‘Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive’. Parlando del meeting “molto intenso” della Coalizione dei Volenterosi che si è svolto ieri a Parigi alla presenza dei paesi europei e di “Canada, Australia, Nuova Zelanda”, Zelensky ha sottolineato il “ruolo molto attivo dell’Italia”. “Ci stiamo preparando a livello terrestre, marittimo e aereo per fermare Mosca”, ha sottolineato nel suo discorso.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.8 ° C
21.2 °
18.8 °
89 %
1kmh
20 %
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)Gaza (11)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati