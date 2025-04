Zelensky a Roma per Papa Francesco, possibile incontro con Trump

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky è a Roma. Il presidente ucraino è arrivato oggi per partecipare ai funerali di Papa Francesco. “Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska prenderanno parte alla cerimonia”, ha annunciato il portavoce Sergei Nykyforov dopo che ieri sera lo stesso Zelensky aveva dichiarato di non essere certo di potersi recare nella Capitale. Resta quindi aperta la strada per un colloquio con il presidente americano Donald Trump, che il tycoon aveva definito “possibile” pur parlando di incontri “rapidi” con i leader per rispetto delle esequie del Pontefice. Possibilità confermata poi da una fonte di alto livello alla Afp. Ieri l’arrivo del presidente ucraino era stato messo in dubbio dallo stesso Zelensky, spiegando come fosse richiesta la sua presenza a importanti “riunioni militari” a Kiev. Quindi, qualche ora dopo, lo spiraglio in un post su Telegram: “Nei prossimi giorni potrebbero aver luogo incontri molto importanti, che dovrebbero portare la pace in Ucraina. È necessario un cessate il fuoco incondizionato. È necessaria una vera pressione sulla Russia affinché accetti la proposta americana di cessate il fuoco e procedere verso la pace”. Oggi, quindi, l’arrivo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)