11.6 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Zelensky e la giacca nera alla Casa Bianca, Trump: “Ha un bel look”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ”un bellissimo aspetto con questa giacca, ha davvero un bel look, mi piace”. Così il presidente americano Donald Trump si è rivolto al leader ucraino alla Casa Bianca, dove Zelensky si è presentato con una giacca nera e non in tenuta militare.  

“Presidente Zelensky è fantastico con quel completo”, ha detto un giornalista. “Ho detto la stessa cosa. Sì, sta bene”, ha affermato quindi Trump che, rivolto a leader ucraino, ha aggiunto: “E’ quello che ti ha attaccato l’ultima volta”. “Me lo ricordo” ha replicato Zelensky. “Mi scuso con lei, sta benissimo”, ha detto allora il giornalista che lo aveva attaccato nella precedente visita. E prima che potesse fare la prima domanda, il presidente ucraino ha incalzato: “Lei ha lo stesso vestito, io l’ho cambiato lei no”. 

Non è passata inosservata neanche la cravatta del segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth. Bianco blu e rosso: patriottica o una provocazione?
 

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.6 ° C
13.8 °
9.8 °
74 %
1kmh
0 %
Sab
21 °
Dom
21 °
Lun
19 °
Mar
18 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2027)ultimora (1372)vid (252)tec (104)Lav (86)sal (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati