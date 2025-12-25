9.1 C
Zelensky e l’augurio che Putin muoia, la Russia: “Pieno d’odio e inadeguato”

(Adnkronos) – “Pieno d’odio e inadeguato”. La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin “possa morire”. 

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, ha definito le affermazioni di Zelensky “incivili e cariche di odio”, facendolo apparire come una “persona inadeguata”. E ha poi aggiunto che “viene spontaneo chiedersi se sia in grado di prendere decisioni responsabili in direzione di una soluzione politico-diplomatica”.  

