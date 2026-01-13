Zuckerberg licenzia 1.500 dipendenti della divisione Meta

(Adnkronos) –

Tagli al 10% dei dipendenti della divisione Reality Labs di Meta per rafforzare la ‘scommessa’ sull’intelligenza artificiale. Sfuma così il progetto che Zuckerberg insegue dal 2014, da quando ha acquistato Oculus, una start-up di realtà virtuale che è diventata la base della divisione hardware di Meta. Nel 2021 ha deciso di rinominare l’azienda Meta, allontanandosi ufficialmente dal nome Facebook, per occuparsi dello sviluppo del Metaverso, uno spazio virtuale condiviso, 3D e immersivo, dove interagire tramite avatar. I consumatori però non hanno risposto acquistando i questi visori di realtà virtuale di Meta, anche se l’azienda ha speso decine di miliardi di dollari per costruirli. Contemporaneamente gli investitori sono diventati diffidenti nei confronti di questo investimento di Meta.

Il taglio del 10% – su una divisione Reality Labs che conta circa 15.000 dipendenti – è una frazione della forza lavoro totale di Meta che ammonta a 78mila persone, va a “colpire quanto lavorano nell’unità del metaverso su visori di realtà virtuale e su un social network, basato su V.R”, sottolineano al New York Times tre persone a conoscenza delle discussioni.

D’altronde, in vista della concorrenza di aziende come OpenAI e Google, già lo scorso anno Zuckerberg aveva chiesto ai dirigenti di alto livello di apportare tagli ai loro bilanci per il 2026, aumentando invece il budget per Tbd Lab, l’unità di lavoro di Meta che mira a costruire un raffinato sistema di intelligenza artificiale. L’azienda prevede così di investire decine di miliardi di dollari nei data center, le strutture di calcolo che alimentano lo sviluppo dell’Ia. E al posto dei visori, la nuova scommessa è per gli smart glasses. “Meta ha spostato parte degli investimenti dal Metaverso verso gli occhiali A.I.”, sottolinea Andrew Bosworth, il direttore tecnico di Facebook. “Gli occhiali intelligenti saranno il modo principale per integrare la superintelligenza nella nostra vita quotidiana”, conclude Zuckerberg in una telefonata con gli investitori.

