‘Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli’, stasera su Rai 1: le anticipazioni

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – ‘Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli’ va in onda stasera, martedì 13 gennaio, in prima serata su Rai 1. A interpretarlo, Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy. 

“Abbiamo scelto di amare Pascoli, fino in fondo, e anche le sue sorelle e tutti i personaggi secondari, non trascurando alcune ombre e ambiguità, ma senza indulgere nel gossip, senza assecondare alcune morbose e facili interpretazioni della sua vita famigliare”. Così il regista Giuseppe Piccioni racconta come si è avvicinato – al di là del modo “riduttivo, spesso polveroso” con sui è stato spesso studiato – al poeta romagnolo. 

La storia prende il via nel 1912: Giovanni Pascoli è morto e un treno parte da Bologna per le sue esequie con studenti, autorità e parenti, tra i quali la sorella Maria, chiamata Mariù. Il viaggio riflette il lutto del paese, dove persone di tutte le classi sociali rendono omaggio al poeta del quale – attraverso i ricordi di Mariù – viene ripercorsa la vita: l’assassinio del padre, la giovinezza segnata dalla povertà, l’impegno politico e il rapporto complicato con Giosuè Carducci. Ma, nonostante le difficoltà personali e politiche, Pascoli si laurea e, dopo anni, riabbraccia le sorelle. Vivono insieme, ma le dinamiche familiari sono tese: Ida, più indipendente, lascia il fratello per cercare una vita propria. Giovanni, famoso ma infelice, si ritira con Mariù a Castelvecchio, dove il treno che lo porta alla sepoltura attraversa uno spazio surreale, con apparizioni misteriose, come nelle sue poesie. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

