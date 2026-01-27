5.8 C
Zverev e la fondazione contro il diabete: “Voglio aiutare e fare la differenza”

Alexander Zverev cuore d’oro agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista tedesco ha raggiunto la semifinale dello Slam di Melbourne battendo lo statunitense Learner Tien e nell’immediato post partita ha presentato la sua nuova fondazione: “Ho fatto partire la mia fondazione non solo per gli atleti diabetici, ma anche per i bambini diabetici in generale”.  

“Purtroppo viviamo in un mondo in cui non tutti i Paesi sono fortunati come l’Australia, gli Stati Uniti o la Germania, dove tutti i diabetici hanno accesso a medicine e tecnologie”, ha spiegato Zverev, che soffre di diabete fin da bambino, “abbiamo fondato la fondazione per aiutare i bambini. Dico bambini perché, nella maggior parte dei casi, nei Paesi meno sviluppati, se qualcuno si ammala di diabete non sopravvive oltre una certa età”. 

“Vogliamo fornire medicine, aiutare a costruire ospedali e garantire una vita normale, convivendo con il diabete, in tutto il mondo, non solo nei Paesi sviluppati. Se mai ci fosse un campione del Grande Slam diabetico, anche se non fossi io, sarei la persona più felice del mondo. Se facessi la differenza per un genitore o un bambino, sarei la persona più felice del mondo”, ha concluso Zverev. 

 

