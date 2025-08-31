16.1 C
Zverev eliminato dagli Us Open: Auger-Aliassime lo rimonta in quattro set

1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Alexander Zverev eliminato, a sorpresa, dagli Us Open 2025. Il tennista tedesco, numero tre del mondo, è stato battuto dal canadese Felix Auger-Alissime, che occupa la 27esima posizione del ranking Atp, nel terzo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner, qualificatosi agli ottavi di finale grazie alla vittoria contro Shapovalov, arriva da campione in carica. Zverev ha ceduto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (7-9), 4-6, 4-6 al termine di una partita equilibrata e in cui non sono mancati colpi di scena. Nel primo set Zverev ha mostrato continuità con il servizio e un buon tennis, riuscendo a imporsi 6-4. Già nel secondo però il tedesco ha ceduto qualcosa ad Auger-Aliassime, che è cresciuto in fiducia e ha portato il parziale al tie break. L’ultimo e decisivo game si è giocato punto su punto e si è deciso ad oltranza, con il canadese che lo ha conquistato 9-7.  Da quel momento Zverev accusa il colpo e perde i due set successivi con un doppio 6-4, venendo così eliminato dagli Us Open dopo una battaglia di tre ore e 49 minuti. Se ne va quindi la testa di serie più alta della parte di tabellone di Jannik Sinner, con il tedesco che avrebbe infatti affrontato il numero uno azzurro in semifinale.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

