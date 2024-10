(Adnkronos) – “Abbiamo tanta nuova tecnologia, come l’intelligenza artificiale, la telemedicina, nuovi i dispositivi e molecole per curare i nostri pazienti. Questo è il futuro della nostra professione, che punta a sinergie con altre professioni come quelle degli ingegneri clinici per migliorare l’assistenza ai nostri pazienti”Cosi, a margine del 78mo Congresso SIAARTI, Elena Giovanna Bignami, eletta presidente SIAARTI per il triennio 2025/27. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)