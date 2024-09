‘A casa di Maria Latella’, da Carofiglio a Cuperlo: chi sono gli ospiti di oggi

(Adnkronos) – Oggi, martedì 24 settembre, alle 23.05 su Rai 3 andrà in onda la terza puntata di ‘A casa di Maria Latella’. Il programma seguirà la messa in onda del film Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti, che farà da filo conduttore alla serata. Durante l’house talk, Maria Latella accoglierà ospiti di spicco per discutere attorno al tema centrale dei film di Nanni Moretti. Si partirà da alcune delle frasi celebri del regista, tra cui ‘Dì una cosa di sinistra e ‘Con questi dirigenti non vinceremo mai’, per arrivare a raccontare la visione della sinistra di oggi. Gli ospiti della puntata saranno l’attrice e scrittrice Lella Costa, lo scrittore Gianrico Carofiglio, l’attore Dario Vergassola, Gianni Cuperlo, deputato del Pd e Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani. Da lunedì 23 settembre ‘A casa di Maria Latella’ sarà anche in replica, alle 15.20 sempre su Rai 3. Guarda su Raiplay.it. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)