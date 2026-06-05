A Milano il primo Forum dell’ingegneria per la sanità digitale Video News 5 Giugno 2026 13:18 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Italia economia n° 22 del 3 giugno 2026 Video News Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), ‘143esimo Derby giornata iconica per il mondo Video News Sport: sen. La Pietra, ‘Derby a Milano valorizza ippica italiana e non’ Video News Trent’anni di Fair Play Menarini: dai grandi campioni ai giovani, i valori dello sport volano a Video News Vaccini: ‘Un Consiglio in Salute’ per prevenzione e servizi più vicini agli anziani del Lazio Video News Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond Video News Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale Video News Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell’AI locale Video News Pa: De Marco (Ibm Consulting Italia), ‘trasformazione digitale opportunità ma espone a rischi’ Video News Pa: Romano (Ibm Technology Italia), ‘ripensare i processi per migliorare produttività’ Video News Pubblica amministrazione: produttività e sicurezza le due sfide dell’era Ai Video News Pfas, Piunti (Pres. Conou): “Servono analisi immediate per il riciclo dei rifiuti” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 25.5 ° C 26.3 ° 23.8 ° 62 % 1.3kmh 29 % Ven 25 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Demografica Se il “Ciao” non ti viene… ci pensa l’algoritmo Salute e Benessere Cancro al polmone, una ‘firma’ nel sangue predice il rischio di tumore: nuove speranze per prevenirlo Salute e Benessere Tumore alla prostata, studio: “Apalutamide prima e dopo intervento riduce rischio metastasi del 20%” Lavoro Turismo, a Philadelphia un calendario ricco di mostre ed eventi celebra America250 Lavoro Materie prime, dai metalli al food prezzi sotto pressione: ecco cosa succede a imprese e consumatori SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Italia economia n° 22 del 3 giugno 2026 Video News Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), ‘143esimo Derby giornata iconica per il mondo Video News Sport: sen. La Pietra, ‘Derby a Milano valorizza ippica italiana e non’ Video news Video News Italia economia n° 22 del 3 giugno 2026 Video News Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), ‘143esimo Derby giornata iconica per il mondo Video News Sport: sen. La Pietra, ‘Derby a Milano valorizza ippica italiana e non’