Abruzzo, ‘blackout idrico’ oggi e domani: i lavori tolgono l’acqua a 250mila persone Video News 13 Aprile 2026 14:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi Video News Turismo in montagna, il viaggio delle mele Video News Trump contro Leone XIV: “Un debole, è Papa solo grazie a me” Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026, al via la 58esima edizione a Verona Video News Vinitaly 2026: min. Lollobrigida, ‘puntiamo a leadership mondiale con filiere più forti’ Video News Vinitaly 2026: Zoppas (Ice), ‘comparto tiene: nel 2025 export cresciuto del 3,5%’ Video News Vinitaly 2026: Bricolo (Veronafiere), ‘grande edizione: presenti 4mila aziende su 100mila mq Video News Prevenzione: Bonaccorsi (Municipio I), ‘Con sport e informazione si rafforza la prevenzione e si Video News Prevenzione: Crea (Regione Lazio), ‘Sport e stili di vita chiave, la Regione Lazio rafforza Video News Bicinrosa 2026, a Roma la pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno Video News Prevenzione: Altomare (Ucbm), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della diagnosi precoce’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 20 ° C 21.1 ° 18.7 ° 49 % 5.8kmh 100 % Lun 19 ° Mar 21 ° Mer 17 ° Gio 23 ° Ven 24 ° Ultimi articoli Tecnologia La nuova vita di Super Mario Bros. Wonder su Switch 2 Tecnologia Alta formazione e sostenibilità: nuove competenze per la gestione del territorio e delle bonifiche Lavoro Di Marzio (Andisu): “Enti Dsu protagonisti per territori, Pnrr centrale per diritto a studio universitario” Euro Zoom Spagna taglia al 10% l’Iva sui carburanti, Ue: “Va contro le nostre norme” Sport nazionale Champions League: Barcellona, obiettivo rimonta contro l’Atletico SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi Video News Turismo in montagna, il viaggio delle mele Video News Trump contro Leone XIV: “Un debole, è Papa solo grazie a me” Video news Video News Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi Video News Turismo in montagna, il viaggio delle mele Video News Trump contro Leone XIV: “Un debole, è Papa solo grazie a me”