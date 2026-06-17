Abruzzo, il sindaco attacca la consigliera: “Prenda la scopa e inizi a imparare qualcosa” Video News 17 Giugno 2026 08:42 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Video News Ovaio policistico, Unfer (Egoi-Pcos) ‘passaggio a Pmos primo passo internazionale’ Video News L’ovaio policistico cambia nome da Pcos a Pmos, endocrinologa Colao ‘così si va all’origine Video News Da Pcos a Pmos, cambia definizione policistosi. Baldelli (Egoi-Pcos) ‘si modifica così l’approccio Video News De Pascale, “Ravenna laboratorio della transizione ecologica e industriale” Video News Ravenna, l’ex area dismessa rinasce come polo dell’economia circolare: inaugurato il Comparto Video News Barattoni, “Da Ca’ Ponticelle un modello di sviluppo che unisce ambiente e industria” Video News G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di “Felicità” Video News Eros Ramazzotti scalda la sua città, in 42mila allo stadio Olimpico – Video Video News Food & Beverage: Gavelli (Ferrero Commerciale Italia), ‘ampliamo offerta Estathé tra sport, musica Video News Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica” Video News Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.9 ° C 25.6 ° 23.5 ° 58 % 0.5kmh 9 % Mer 32 ° Gio 35 ° Ven 37 ° Sab 39 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Cronaca Crisi nera per moda e auto: sciopero generale dell’industria il 9 luglio Cronaca Addio a Carlo Ginzburg, lo storico che rivoluzionò gli studi con la microstoria Primo Piano Tragedia a Mykonos, muore in vacanza prima delle nozze Lavoro Ieg rinnova intesa con Afemo su innovazione e formazione Primo Piano Omette di presentare la dichiarazione dei redditi per due anni, ma ha un volume di affari da 3,5 milioni: denunciato SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Video News Ovaio policistico, Unfer (Egoi-Pcos) ‘passaggio a Pmos primo passo internazionale’ Video News L’ovaio policistico cambia nome da Pcos a Pmos, endocrinologa Colao ‘così si va all’origine Video news Video News Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Video News Ovaio policistico, Unfer (Egoi-Pcos) ‘passaggio a Pmos primo passo internazionale’ Video News L’ovaio policistico cambia nome da Pcos a Pmos, endocrinologa Colao ‘così si va all’origine