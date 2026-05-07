Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’ Video News 7 Maggio 2026 14:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e Video News Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), “Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi Video News Food: la presidenza della famiglia Bragagnolo rilancia l’omonimo brand tra sostenibilità, qualità e Video News Food: Bragagnolo (Pasta Zara), ‘pastificio Bragagnolo è fiore all’occhiello, racchiude sapienza nel Video News Food: Bragagnolo (Pasta Zara), ‘con noi qualità e sostenibilità di pari passo’ Video News Met Gala, le proteste: “Bezos finanzia il genocidio” Video News Ue: la fiducia nelle istituzioni europee può crescere, ma norme e burocrazia restano un punto debole Video News L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe Video News Premio Spes 2026 a Ugo Zampetti per l’alto senso civico e il servizio alla Repubblica Video News Sanità, Petrangolini (Altems): “Ogni soggetto istituzionale integri il cittadino Video News Sanità, Liris (Fdi): “Paziente al centro per rispondere a sollecitazioni dei territori” Video News Ligabue inaugura l’Unipol Dome a Milano, in 16mila per la prima notte Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.7 ° C 23 ° 20.9 ° 48 % 3.1kmh 40 % Gio 21 ° Ven 23 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Motori Renault 4 E-Tech Plein Sud, un tetto apribile fra passato e presente Sport nazionale Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro Economia Pisa rilancia la ‘Carta Spesa’, aiuti fino a 300 euro Primo Piano Aggredisce la compagna e la minaccia col coltello: arrestato 53enne Demografica Boom di minori sfruttati online: +50% negli ultimi cinque anni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e Video News Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), “Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi Video News Food: la presidenza della famiglia Bragagnolo rilancia l’omonimo brand tra sostenibilità, qualità e Video news Video News Ue: Fidanza (FdI), Con maggioranza di centrodentra “spingere per neutralità tecnologica e Video News Ue: Ferlaino (Presidente SocialCom), “Europa tema centrale per i cittadini. Accise, eccessi Video News Food: la presidenza della famiglia Bragagnolo rilancia l’omonimo brand tra sostenibilità, qualità e