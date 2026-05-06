Agricoltura: Girelli (Assofertilizzanti), ‘produzione fertilizzanti esempio economia circolare’ Video News 6 Maggio 2026 14:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Forum Comunicazione 2026: Scagliola (Dicto AI), ‘ora anche ai è stakeholder a cui parlare’ Video News Forum Comunicazione 2026: Mazzocchi (Storyfactory), ‘eccesso di contenuti, identità è centrale’ Video News Forum Comunicazione 2026: Lafuenti (Fater), ‘tone of voice coerente crea fiducia e collaborazione’ Video News Forum Comunicazione 2026: Garavaglia (Iulm), ‘tone of voice nasce da conoscenza e responsabilità’ Video News Forum Comunicazione 2026: Cavallo e De Michelis (Altroconsumo), ‘fiducia nasce da coerenza, ascolto Video News Forum Comunicazione 2026: Bassetto (FMA Hub), ‘eventi nuova leva comunicazione d’impresa’ Video News Forum Comunicazione 2026: Baldini (Weber Shandwick), ‘con ai vince la qualità: tone of voice Video News Agricoltura: Di Tullio (Nomisma), ‘misure di mitigazione alternativa valida a urea’ Video News Agricoltura: Salvitti (Masaf), ‘studio fondamentale per porre basi legislative’ Video News Biennale di Venezia, la protesta di PussyRiot e Femen: “Il sangue è l’arte della Russia” Video News Giornata pediatria, Sip ‘estendere cure fino a 18 anni anche negli ospedali’ Video News Italia economia n° 18 del 6 maggio 2026 Carica altri Firenze cielo coperto enter location 21.1 ° C 21.9 ° 19 ° 73 % 3.1kmh 100 % Mer 21 ° Gio 22 ° Ven 21 ° Sab 24 ° Dom 17 ° Ultimi articoli Cronaca In piazza contro la riforma degli istituti tecnici: domani lo sciopero nazionale Salute e Benessere Hantavirus, Bassetti: “Problema si allarga oltre la nave da crociera, purtroppo ne sentiremo parlare” Lavoro Caffè, Scocchia (illycaffè): “Costo materia prima triplicato, è tempesta perfetta” Tecnologia LEED v5 e Tassonomia UE, tecnologia per il real estate Salute e Benessere Dalle politiche urbane al benessere: il modello ‘Città Sane – Oms’ compie 25 anni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Forum Comunicazione 2026: Scagliola (Dicto AI), ‘ora anche ai è stakeholder a cui parlare’ Video News Forum Comunicazione 2026: Mazzocchi (Storyfactory), ‘eccesso di contenuti, identità è centrale’ Video News Forum Comunicazione 2026: Lafuenti (Fater), ‘tone of voice coerente crea fiducia e collaborazione’ Video news Video News Forum Comunicazione 2026: Scagliola (Dicto AI), ‘ora anche ai è stakeholder a cui parlare’ Video News Forum Comunicazione 2026: Mazzocchi (Storyfactory), ‘eccesso di contenuti, identità è centrale’ Video News Forum Comunicazione 2026: Lafuenti (Fater), ‘tone of voice coerente crea fiducia e collaborazione’