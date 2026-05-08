Agricoltura: Laureti (Pd), “L’Europa è il primo esportatore mondiale sul settore agroalimentare” Video News 8 Maggio 2026 15:22 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video News A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi Video News Fiocchi (FdI), “No contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in Ue e Italia” Video News Ue: Fidanza (FdI), “Spingere per neutralità tecnologica e decarbonizzazione automotive” Video News Imprese: Tacchella (Carrera Jeans), ‘imprenditori siano coerenti, pazienti e ottimisti’ Video News Imprese: Lolla (Banca Mediolanum), ‘formazione e crescita interna essenziali per affrontare sfide Video News Imprese: Fago (Il Salvagente), ‘risultati importanti grazie a metodo Merenda’ Video News Tumori ovaio, Campanella (Abrcadabra) ‘prevenzione genetica e terapie target possono cambiare Video News Imprese: Russo (Vanda), ‘concetti del metodo Merenda ci rispecchiano’ Video News Tumore ovaio, oncologo Pignata ‘entro 2030 donne siano indirizzate ai centri di eccellenza’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.3 ° C 22.5 ° 19.8 ° 60 % 5.4kmh 40 % Ven 21 ° Sab 25 ° Dom 16 ° Lun 22 ° Mar 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Il capolavoro del barocco senese torna a casa: restituito a Sovicille il dipinto di Domenico Manetti Cronaca Respinta dal Tar la richiesta di sospensiva sul blocco ai monopattini sharing del Comune di Firenze Lavoro Musso (Irem): “Con stop Hormuz boom costi trasporto attrezzature” Primo Piano Il presidente Mattarella e il ministro Crosetto alla Scuola Marescialli per la cerimonia solenne del giuramento degli allievi Lavoro Appalti, Gaggeri (Ordine ingegneri Milano): “Stazioni appaltanti e imprese facciano squadra” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video news Video News Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico”