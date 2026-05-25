Al Festival del Lavoro 2026 una guida per valutare i contratti collettivi Video News 25 Maggio 2026 08:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Energia, Marangoni (Althesys): ‘Serviranno ingegneri elettrici e giuristi’ Video News Energia, Lorenzoni: ‘Oggi chi autoproduce sfida i grandi fornitori’ Video News Energia, Piunti (Conou): ‘Chimico tra mestieri strategici del futuro’ Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Video News Contratti, Cafà (Cifa Italia): “Appalti e lavoro: guida per verificare equivalenza Ccnl” Video News Ultimo a Tor Vergata: incontro con gli studenti fra confessioni e amore per la musica Video News Hiv: esperti, “Le terapie long acting migliorano l’aderenza” Video News Digitale, Falcone (FI): “Sovranità tecnologica Ue per difesa, cybersicurezza e competitività” Video News Diritti vittime, Moretti (Pd): “Passo decisivo per tutelare chi denuncia e dopo il processo” Video News Lavoro, Orrù (Cassazione): “Dignità requisito fondamentale” Video News Lavoro, Alessi (OCL): “Persona va messa al centro, obiettivo è formazione” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.7 ° C 27.7 ° 23.4 ° 55 % 0.5kmh 5 % Lun 30 ° Mar 35 ° Mer 32 ° Gio 32 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Cronaca Vaccinazione anti-Hpv e Pap-test, il progetto Pre…Gio arriva nell’Empolese Cronaca Bomba della seconda guerra mondiale a Talamone, ordigno disinnescato e fatto brillare Sport Sofia Fiorini vola nella marcia: record europeo under 23 Cultura ed Eventi “La pizza è un linguaggio”: Manuel Maiorano dai tetti di Firenze a Identità Golose Cronaca Reati predatori e allarme sociale a Siena: la Polizia espelle un 65enne rumeno SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Energia, Marangoni (Althesys): ‘Serviranno ingegneri elettrici e giuristi’ Video News Energia, Lorenzoni: ‘Oggi chi autoproduce sfida i grandi fornitori’ Video News Energia, Piunti (Conou): ‘Chimico tra mestieri strategici del futuro’ Video news Video News Energia, Marangoni (Althesys): ‘Serviranno ingegneri elettrici e giuristi’ Video News Energia, Lorenzoni: ‘Oggi chi autoproduce sfida i grandi fornitori’ Video News Energia, Piunti (Conou): ‘Chimico tra mestieri strategici del futuro’