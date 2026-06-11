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Al via in Italia la campagna Ue sul Bilancio europeo: “Più forti insieme”

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Parte ufficiale anche in Italia la campagna di comunicazione della Commissione europea “Più forti insieme”, iniziativa che punta a raccontare ai cittadini l’impatto concreto dei fondi europei attraverso le storie di persone, imprese e comunità che hanno beneficiato dei finanziamenti dell’Unione. L’evento di lancio si è svolto presso l’Europa Experience “David Sassoli” di Roma, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento europeo in Italia e di diversi beneficiari dei programmi finanziati dall’Ue. L’obiettivo della campagna è mostrare come il Bilancio europeo contribuisca allo sviluppo economico, sociale e tecnologico dei territori, sostenendo progetti nei settori dell’agricoltura, della formazione, dell’innovazione, della ricerca e dell’inclusione sociale.

© Riproduzione riservata

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