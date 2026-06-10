27.7 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Alzheimer, Lorenzin: “Con piano per demenze e Alzheimer nuovi farmaci e terapie non farmacologiche”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

“Da quasi tutti i Paesi europei arriva la richiesta di adottare un piano europeo per le demenze e per l’Alzheimer. Questo significherebbe avere una linea d’azione condivisa con regole omogenee in tutta Europa, garantendo i finanziamenti necessari per sostenere la prevenzione, la diagnosi precoce, l’uso dei biomarcatori e tutto ciò che serve per l’erogazione di nuovi farmaci e per le terapie non farmacologiche”. Lo ha detto Beatrice Lorenzin, membro della Commissione Bilancio del Senato e co-presidente dell’intergruppo parlamentare per le Neuroscienze e l’Alzheimer, partecipando all’evento ‘MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care’. Un’iniziativa internazionale che ha riunito esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell’Alzheimer

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.7 ° C
28.7 °
25.4 °
42 %
2.7kmh
16 %
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2112)Adnkronos (2017)ultimora (1148)Video Adnkronos (363)ImmediaPress (291)demografica (168)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati