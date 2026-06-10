Alzheimer, Spadin (Aima): “Nuove terapie sono la luce in fondo al tunnel”

“Essendo ormai vicini all’uscita dal tunnel – con l’arrivo in Italia, si spera rimborsati, di trattamenti in grado di modificare il decorso della malattia – è assolutamente fondamentale che i pazienti giungano alla diagnosi nel minor tempo possibile. È necessario che incontrino le giuste informazioni lungo tutto il loro percorso: dalla fase diagnostica a quella del trattamento, fino alla cura complessiva necessaria per gli anni a venire. Non siamo ancora di fronte alla soluzione definitiva del problema, ma siamo all’uscita del tunnel: è un momento di grande speranza, oltre che una sfida importante per i sistemi sanitari di tutti i Paesi”. Sono le parole di Patrizia Spadin, presidente Aima – Associazione italiana malattia di Alzheimer, all’evento internazionale ‘MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care’, che si è tenuto a Roma.