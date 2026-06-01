Ambiente: Domenico Iannacone premiato dal Coripet al Festival della TV Video News 1 Giugno 2026 07:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze Video News Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazza Video News Festival Tv, Iannacone premiato dal Coripet “Anche il giornalista deve farsi carico dei temi Video News Ambiente: Pasquarelli (Coripet) “Sostegno al Festival della Tv per informare e comunicare sul tema” Video News Ambiente: Mariani (Dir. Festival TV) “Tema fondamentale, prezioso avere Coripet al nostro fianco” Video News Musica dal vivo motore per l’economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025 Video News Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli Video News Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido Video News Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure Video News Campinoti (Prima Pramac Racing): “Grande soddisfazione poter godere di questa livrea” Video News Marco Busi (Pininfarina): “Nella livrea elementi iconici di Prima e Pininfarina” Video News Prima Assicurazioni e Pramac Racing presentano la nuova livrea per la MotoGP firmata Pininfarina Carica altri Firenze nubi sparse enter location 20.5 ° C 21.7 ° 19.4 ° 69 % 1kmh 75 % Lun 28 ° Mar 28 ° Mer 27 ° Gio 29 ° Ven 26 ° Ultimi articoli Cronaca Paura sul litorale pisano: un bambino sparisce tra la folla, catena umana per cercarlo Cronaca Sanità in carcere, il dossier Coina: “A Pisa cure sotto minaccia, a Pistoia aggressioni alle stelle”. Ultimatum al Governo Primo Piano Perde il controllo dell’auto e si ribalta: madre in ospedale, illesa una bambina di 10 anni Cultura ed Eventi Palio del 2 luglio: sorteggiate per la carriera Bruco, Drago, Valdimontone e Oca Primo Piano La festa fra connazionali finisce a coltellate: feriti padre e figlio, denunciato un 28enne SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze Video News Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazza Video News Festival Tv, Iannacone premiato dal Coripet “Anche il giornalista deve farsi carico dei temi Video news Video News Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze Video News Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazza Video News Festival Tv, Iannacone premiato dal Coripet “Anche il giornalista deve farsi carico dei temi