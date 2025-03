Ambiente, Grandi (Comune di Milano): “Campagna davvero intelligente”

(Adnkronos) – “Questa è una campagna veramente intelligente, perché incuriosisce le persone e i passanti che vedono un oggetto che li attrae. Al suo interno, poi, senza nessuna volontà di insegnare si racconta come basta poco per utilizzare i cestini stradali nel modo giusto”. E’ quanto riferito dall’assessore al Verde e Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi, in occasione della presentazione della campagna “Mettici la Testa” di Amsa, che ha preso il via a Milano con l’inaugurazione di un’installazione interattiva per portare cittadini, city users e turisti “dentro” al fenomeno dell’utilizzo improprio dei cestini stradali. In piazza XXV aprile un enorme contenitore alto circa 7 metri diventa, quindi, uno spazio di riflessione in cui le persone possono letteralmente “mettere la testa” e osservare il problema dei conferimenti errati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)