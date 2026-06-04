Ambiente: Gregorini (Urban Center), ‘orgogliosi di sostenere l’impegno di Ichnusa’ Video News 4 Giugno 2026 13:03 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona Video News Ambiente: Ciccarelli (Ichnusa), ‘il nostro impegno nasce dal legame profondo con la Sardegna’ Video News Ambiente: Battaglia (Legambiente Sardegna), ‘raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’ Video News Sport: l’Ippodromo Snai San Siro celebra il 143esimo Derby Italiano e il Premio Presidente della Video News Sanità: Razza (FdI), “Strategia eu per portare 1 milione di professionisti nel settore” Video News I Metallica a Bologna suonano la cover di ‘Ken il guerriero’ Video News Patto Mediterraneo: Zingaretti (Pd), “Eu rilancia dialogo e integrazione con università e imprese” Video News La guerra arriva a San Pietroburgo: Kiev colpisce la “Davos russa” – Notizie dall’Ucraina podcast Video News I Metallica a Bologna suonano la cover di “Ken il guerriero” Video News Caro energia, la Ue libera 13-14 miliardi per l’Italia – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Tumori: Fusco (Ieo), ‘Breast unit centrali per accesso a test genomici in cancro al seno’ Video News Tumori: Curigliano (Esmo), ‘accesso non ottimale a test genomici in cancro al seno’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 29.6 ° C 30.4 ° 26.5 ° 44 % 1.3kmh 23 % Gio 28 ° Ven 26 ° Sab 27 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Ultimi articoli Cronaca Furto in un negozio di abbigliamento a Lucca, arrestato un 23enne Primo Piano Massa, caos al pronto soccorso: aggredisce il personale sanitario, arrestata una persona Italia Mondo Sardegna, squalo si avventa contro un turista di 28 anni e lo morde cinque volte Italia Mondo È morta a 56 anni Marjane Satrapi la celebre autrice di Persepolis Italia Mondo Un nuovo francobollo celebra i carabinieri e il legame con i cittadini SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona Video News Ambiente: Ciccarelli (Ichnusa), ‘il nostro impegno nasce dal legame profondo con la Sardegna’ Video News Ambiente: Battaglia (Legambiente Sardegna), ‘raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’ Video news Video News Arca Fondi e Marevivo portano ‘Arca Blue Leaders’ sulla spiaggia della Boschettona Video News Ambiente: Ciccarelli (Ichnusa), ‘il nostro impegno nasce dal legame profondo con la Sardegna’ Video News Ambiente: Battaglia (Legambiente Sardegna), ‘raccogliere il vetro abbandonato è un gesto potente’