Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio Video News 25 Maggio 2026 12:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Giorgetti all’Eurogruppo insiste sulla flessibilità, “siamo nel giusto” Video News Festival del Lavoro, chiusura tra salari, sicurezza e legalità Video News Lavoro, Prudenzano (Confintesa): “Auspichiamo collaborazione tra sindacati e parti datoriali” Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Video News Lavoro, flessibilità e precariato tra i temi trattati al Festival del Lavoro 2026 Video News Al Festival del Lavoro 2026 una guida per valutare i contratti collettivi Video News Energia, Marangoni (Althesys): ‘Serviranno ingegneri elettrici e giuristi’ Video News Energia, Lorenzoni: ‘Oggi chi autoproduce sfida i grandi fornitori’ Video News Energia, Piunti (Conou): ‘Chimico tra mestieri strategici del futuro’ Video News Contratti, Margiotta (Confsal): “Superare tradizionale frammentazione sistema contrattuale Video News Contratti, Damiano: “Sfida contrattazione si fa su qualità non sui salari bassi” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.5 ° C 32.4 ° 30.9 ° 38 % 3.6kmh 0 % Lun 31 ° Mar 35 ° Mer 32 ° Gio 32 ° Ven 27 ° Ultimi articoli Primo Piano Elezioni amministrative in Toscana, bassa l’affluenza, iniziato lo spoglio Salute e Benessere Acqua, quanta berne al giorno e come capire se è abbastanza Sport nazionale Per la prima volta nella storia della Champions League sia Milan che Juventus sono fuori Lavoro Turismo: la regione croata di Slavonia-Baranja guarda al mercato italiano con wine tourism, outdoor e natura Salute e Benessere La sanità lombarda guarda oltre i Giochi Milano-Cortina: “Modello centrato sul paziente” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Giorgetti all’Eurogruppo insiste sulla flessibilità, “siamo nel giusto” Video News Festival del Lavoro, chiusura tra salari, sicurezza e legalità Video News Lavoro, Prudenzano (Confintesa): “Auspichiamo collaborazione tra sindacati e parti datoriali” Video news Video News Giorgetti all’Eurogruppo insiste sulla flessibilità, “siamo nel giusto” Video News Festival del Lavoro, chiusura tra salari, sicurezza e legalità Video News Lavoro, Prudenzano (Confintesa): “Auspichiamo collaborazione tra sindacati e parti datoriali”