Arte e innovazione, Cardillo (ABA): “Esperienza formativa anche per confronto con giovani” Video News 29 Maggio 2026 12:24 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Arte e innovazione, Scalisi (UniCt): “Foto raccontano viaggio con al centro l’uomo” Video News Arte e innovazione, Di Amato (Maire): “Forte attenzione per quello che ci circonda” Video News Riminiwellness, efficacia e sostenibilità vanno di pari passo Video News Mazzitelli (Open Fiber): “Aumentare take-up rete, avanti su 5G e Data Center” Video News Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), ‘Anteprima d’estate mette al centro la diversità’ Video News Riminiwellness, vita sana ed esercizio per il benessere del corpo Video News Riminwellness, obiettivo benessere psicofisico Video News Riminiwellness, una persona bilanciata ha più a cuore il benessere del pianeta Video News Riminiwellness, la missione invogliare le persone a muoversi Video News Chanel Totti, oltre il cognome Video News Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi Video News Imprese: il Drilling Training Centre di Saipem è hub d’eccellenza in formazione perforazione in Carica altri Firenze poche nuvole enter location 27.5 ° C 28.4 ° 26.6 ° 63 % 1kmh 20 % Ven 25 ° Sab 31 ° Dom 29 ° Lun 30 ° Mar 28 ° Ultimi articoli Cronaca Sicurezza balneare, il vulnus è la carenza di personale per il salvataggio Tecnologia Il buco nero nato prima delle stelle Sport nazionale Chiusi i Giochi della Gioventù 2026, vince il Piemonte Salute e Benessere Magi: “Dopo Covid Italia più preparata contro i virus ma territorio resta fragile” Salute e Benessere Casella (Sitd): “15 milioni di italiani avrebbero bisogno di cure per le dipendenze ma solo l’8% accede ai servizi”c SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Arte e innovazione, Scalisi (UniCt): “Foto raccontano viaggio con al centro l’uomo” Video News Arte e innovazione, Di Amato (Maire): “Forte attenzione per quello che ci circonda” Video News Riminiwellness, efficacia e sostenibilità vanno di pari passo Video news Video News Arte e innovazione, Scalisi (UniCt): “Foto raccontano viaggio con al centro l’uomo” Video News Arte e innovazione, Di Amato (Maire): “Forte attenzione per quello che ci circonda” Video News Riminiwellness, efficacia e sostenibilità vanno di pari passo