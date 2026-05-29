Artigiano in Fiera: Calabrese (Regione Calabria), ‘in ‘Anteprima d’estate’ nostra presenza al 10%’ Video News 29 Maggio 2026 13:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Riciclo e sport, Mornati (Coni): “Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente” Video News Favero (Globe): “Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti” Video News Fontana (Conai): “Progetto Riciclo di classe unisce sport e ambiente fin da bambini” Video News Riciclo di classe, Cecca: “Tenuta Castelporziano luogo ideale per progetto di educazione ambientale” Video News Arte e innovazione, connubio tra cultura e tecnologia: Maire porta a Catania “In-genium” Video News Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘equivalenti sostenibili per Ssn, ma poco usati in Italia’ Video News Arte e innovazione, Scalisi (UniCt): “Foto raccontano viaggio con al centro l’uomo” Video News Arte e innovazione, Di Amato (Maire): “Forte attenzione per quello che ci circonda” Video News Riminiwellness, efficacia e sostenibilità vanno di pari passo Video News Arte e innovazione, Cardillo (ABA): “Esperienza formativa anche per confronto con giovani” Video News Mazzitelli (Open Fiber): “Aumentare take-up rete, avanti su 5G e Data Center” Video News Artigianato in Fiera: Intiglietta (Ge.Fi.), ‘Anteprima d’estate mette al centro la diversità’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 29.3 ° C 30.2 ° 27.6 ° 46 % 2.7kmh 20 % Ven 27 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 28 ° Mar 26 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Denti a rischio tra i giovani, Sidp: “Il 36% della Gen Z ha gengive che sanguinano” Lavoro Artigiano in Fiera, Calabrese (Regione Calabria): “In ‘Anteprima d’estate’ la nostra storia” Euro Zoom Cloud e AI, la sveglia europea: “senza industria non c’è sovranità” Politica Dati Agenas sulle liste d’attesa, Giani: “Siamo tra le regioni virtuose” Lavoro Artigiano in Fiera, Intiglietta (Ge.Fi.): “Anteprima d’estate risponde a bisogno di pace” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Riciclo e sport, Mornati (Coni): “Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente” Video News Favero (Globe): “Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti” Video News Fontana (Conai): “Progetto Riciclo di classe unisce sport e ambiente fin da bambini” Video news Video News Riciclo e sport, Mornati (Coni): “Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente” Video News Favero (Globe): “Italia eccellenza nello sport e nel riciclo dei rifiuti” Video News Fontana (Conai): “Progetto Riciclo di classe unisce sport e ambiente fin da bambini”