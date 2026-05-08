Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News 8 Maggio 2026 15:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video News A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi Video News Agricoltura: Laureti (Pd), “L’Europa è il primo esportatore mondiale sul settore agroalimentare” Video News Fiocchi (FdI), “No contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in Ue e Italia” Video News Ue: Fidanza (FdI), “Spingere per neutralità tecnologica e decarbonizzazione automotive” Video News Imprese: Tacchella (Carrera Jeans), ‘imprenditori siano coerenti, pazienti e ottimisti’ Video News Imprese: Lolla (Banca Mediolanum), ‘formazione e crescita interna essenziali per affrontare sfide Video News Imprese: Fago (Il Salvagente), ‘risultati importanti grazie a metodo Merenda’ Video News Tumori ovaio, Campanella (Abrcadabra) ‘prevenzione genetica e terapie target possono cambiare Video News Imprese: Russo (Vanda), ‘concetti del metodo Merenda ci rispecchiano’ Video News Tumore ovaio, Fagotti (Gemelli) ‘diagnosi precoce può cambiare la prognosi’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.3 ° C 22.5 ° 19.8 ° 60 % 5.4kmh 40 % Ven 21 ° Sab 25 ° Dom 16 ° Lun 22 ° Mar 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Il capolavoro del barocco senese torna a casa: restituito a Sovicille il dipinto di Domenico Manetti Cronaca Respinta dal Tar la richiesta di sospensiva sul blocco ai monopattini sharing del Comune di Firenze Lavoro Musso (Irem): “Con stop Hormuz boom costi trasporto attrezzature” Primo Piano Il presidente Mattarella e il ministro Crosetto alla Scuola Marescialli per la cerimonia solenne del giuramento degli allievi Lavoro Appalti, Gaggeri (Ordine ingegneri Milano): “Stazioni appaltanti e imprese facciano squadra” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video News A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi Video news Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video News A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi