Avogadro (illycaffè): “Corto è storia d’amore tra due giovani, stesso amore che nutriamo per nostro caffè”

(Adnkronos) – “‘6 minuti per farla innamorare’ è la storia di un incontro tra due giovani che sperimentano lo stesso momento d'amore che il caffè rappresenta per noi. Lo stesso amore per la qualità che ci contraddistingue fin dalla nascita della nostra società”. Così Violante Avogadro, chief communication & key client officer illycaffè, in occasione della presentazione di ‘6 minuti per farla innamorare’, il cortometraggio firmato dal regista e produttore romano Francesco Apolloni che celebra il caffè come gesto d’amore. Al fianco di due promesse del cinema italiano, Martina Ferragamo e Simone Coppo, sono presenti altri due protagonisti: illy Cold Brew Ready to Drink e l’unico blend illy 100% Arabica. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)