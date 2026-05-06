Bando CDP per nuovi studentati: ancora possibile accedere ai contributi Video News 6 Maggio 2026 09:15 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Gerusalemme, oltraggio di un colono ai cristiani: sputi e insulti contro la Cattedrale di S. Giacomo Video News Gabry Ponte: “La prima volta che ho messo ‘Blue’ la gente è andata via” Video News Centro phygital, all’Università di Catania il futuro della formazione tra tecnologia e inclusione Video News Maratona Bullismo Video News Maratona Bullismo Video News Giornata pediatria, Sip: “Estendere cure fino a 18 anni anche negli ospedali” Video News Putin sempre più solo, teme un golpe o un attentato – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Euro digitale, Crosetto (FdI): “Stop alla dipendenza da provider USA” Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Moneta del futuro: vantaggi per cittadini e commercianti” Video News Lavoro: a Milano il quinto appuntamento di Assolavoro per il nuovo Ccnl somministrazione Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “La sovranità monetaria europea da concorrenza a Visa-Mastercard” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.7 ° C 16.5 ° 14.3 ° 87 % 4.5kmh 75 % Mer 20 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Sab 24 ° Dom 17 ° Ultimi articoli Primo Piano Scontro mortale a Scarlino: muore sul colpo un uomo di 56 anni Primo Piano Truffa da 30mila euro sventata alle Poste di Lucca Primo Piano Stipendi fissi ma nessuna dichiarazione: la mappa del lavoro nero nelle case della provincia di Lucca Euro Zoom L’appello dei campioni europei: meno regole, più scala per salvare la sovranità tecnologica Salute e Benessere Hantavirus crociera, evacuazioni via Capo Verde delle persone sintomatiche e Spagna accoglierà nave alle Canarie SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gerusalemme, oltraggio di un colono ai cristiani: sputi e insulti contro la Cattedrale di S. Giacomo Video News Gabry Ponte: “La prima volta che ho messo ‘Blue’ la gente è andata via” Video News Centro phygital, all’Università di Catania il futuro della formazione tra tecnologia e inclusione Video news Video News Gerusalemme, oltraggio di un colono ai cristiani: sputi e insulti contro la Cattedrale di S. Giacomo Video News Gabry Ponte: “La prima volta che ho messo ‘Blue’ la gente è andata via” Video News Centro phygital, all’Università di Catania il futuro della formazione tra tecnologia e inclusione