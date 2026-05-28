Barbaro (Mase) “Settore vale il 60% del fatturato dell’intero mondo sportivo” Video News 28 Maggio 2026 12:51 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaci, 30 anni di equivalenti per un accesso equo alle cure e la resilienza del Ssn Video News Lino Guanciale: “In amore anche gli uomini evoluti fanno ancora fatica a lasciare andare” Video News Vittimberga (Inps): “Il lavoro non ha più frontiere, miglioriamo previdenza e cooperazione Video News Conte (INPS): “Lavoro frontaliero, sviluppiamo la cooperazione tra gli enti europei” Video News Fedriga: “La cultura del movimento deve entrare nella nostra quotidianità” Video News Fioramonti (IEG): “longevità tema principale della manifestazione” Video News Ermeti (presidente IEG): “da 20 anni punto di riferimenti per il settore” Video News Farmaci: Liris (Fdi), ‘Investire negli equivalenti’ Video News Cartoons on the Bay: si parte con Kirk Wise il regista de ‘La Bella e La Bestia’ Video News Cardiologo Perrone Filardi, ‘malattie cardiovascolari causano il 40% dei decessi nelle donne’ Video News Binetti (Organon), ‘donne più longeve ma non sempre in buona salute’ Video News Donne e cuore, Colao (Federico II), ‘serve più attenzione al rischio metabolico” Carica altri Firenze pioggia leggera enter location 20.8 ° C 20.8 ° 20.8 ° 94 % 1kmh 40 % Gio 31 ° Ven 31 ° Sab 32 ° Dom 30 ° Lun 30 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Epatite B cronica, Gsk: “Con bepirovirsen tassi guarigione funzionale significativi” Primo Piano Il trattore si ribalta all’improvviso: 65enne muore sotto il mezzo agricolo Italia Mondo La Mini Luna Blu torna dopo anni: cos’è e perché questo evento è così speciale Salute e Benessere Istituto Danone al congresso Sinu, focus su microbiota e invecchiamento sano Cultura ed Eventi Pisa cerca 200 persone per la notte della Luminara: domande entro il 5 giugno SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaci, 30 anni di equivalenti per un accesso equo alle cure e la resilienza del Ssn Video News Lino Guanciale: “In amore anche gli uomini evoluti fanno ancora fatica a lasciare andare” Video News Vittimberga (Inps): “Il lavoro non ha più frontiere, miglioriamo previdenza e cooperazione Video news Video News Farmaci, 30 anni di equivalenti per un accesso equo alle cure e la resilienza del Ssn Video News Lino Guanciale: “In amore anche gli uomini evoluti fanno ancora fatica a lasciare andare” Video News Vittimberga (Inps): “Il lavoro non ha più frontiere, miglioriamo previdenza e cooperazione