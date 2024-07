Brand Journalism Festival, Fittipaldi (Domani): “Insieme per racconto giornalistico nuovo”

(Adnkronos) – È un’occasione “utile per cercare di ragionare su un tema importante come il rapporto tra il giornalismo, le aziende, le sponsorizzazioni e la pubblicità, per provare a trovare insieme delle soluzioni diverse, nuove, innovative e un nuovo equilibrio”. Certo, “siamo in un contesto complicatissimo”, ma “senza il giornalismo, una democrazia non è compiuta, quindi le professioni che girano intorno ai media hanno il dovere di cercare di capire le ragioni profonde della crisi e di provare a superarla attraverso un racconto nuovo che riesca a interessare i lettori”. Lo ha detto Emiliano Fittipaldi, direttore di Domani, tra gli ospiti della prima edizione del Brand Journalism Festival che debutterà a Roma il 12 novembre. L’evento porta la firma di Social Reporters, startup specializzata in Brand Journalism e Live Communication ed è organizzato in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II, Anica, Ferpi, Wec Italia e in attesa del patrocinio del Parlamento Europeo e potrà contare su Gruppo Unipol Spa in qualità di Main Sponsor e su AdnKronos e Ilfattoquotidiano.it in qualità di Main Media Partner. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)